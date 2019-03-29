РИАМО - 29 мар. На базе Виноградовского-Егорьевского филиала «Центрлесхоза» прошел один из первых в области смотр техники, предназначенной для тушения природных пожаров на территории Воскресенского района Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

Ежегодное контрольное мероприятие проводится до начала пожароопасного периода и направлено на оценку готовности сил и средств.

«В смотре участвовала муниципальная техника, «Центрлесхоза» и «Мособллеса», всего 47 единиц. Проверку готовности осуществляла комиссия, в состав которой вошел заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Московской области Владимир Семейкин», – говорится в сообщении.

Также в мероприятии приняли участие глава Воскресенского района Олег Сухарь и руководитель районной администрации Виталий Чехов.

По итогам смотра подтверждена готовность Воскресенского района к пожароопасному периоду. Сил и средств в достаточном количестве, соблюдаются все условия содержания техники, а сотрудники различных учреждений и служб осведомлены о порядке необходимых действий в случае пожара.