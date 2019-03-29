РИАМО – 29 мар. Подростки в Долгопрудном подожгли видеокамеру системы «Безопасный регион», родителям несовершеннолетних вандалов придется заплатить за совершенную шалость, вандалов говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

Видеокамеры системы «Безопасный регион» фиксируют преступления и правонарушения в муниципальных образованиях Подмосковья, даже если устройства подвергают серьезным попыткам уничтожения.

«Не знали об этом четверо подростков, совершивших в начале марта этого года во дворе одного из домов на улице Железнякова в Долгопрудном «нападение» на камеру видеонаблюдения», – отмечается в сообщении.

Вероятно, это произошло потому, что видеокамера¸ установленная на углу котельной, была направлена на постоянное место сбора ребят.

«Сначала один из юных вандалов обкидал записывающее устройство сосульками, после этого другой взял большую палку и сбил видеокамеру. Далее ребята развели костер во дворе дома и бросили камеру в огонь», – уточняется в материале.

Хулиганов быстро нашли по записям видеонаблюдения, которые, разумеется, абсолютно не повредились.

«Все мальчики оказались из благополучных семей, свою вину признали, но что именно сподвигло их на хулиганские действия, нормально объяснить не смогли. Принятое полицией процессуальное решение было направлено в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Долгопрудного, заседание которой состоялось на прошлой неделе», – добавляется в сообщении.

По словам представителей администрации города, еще осенью прошлого года один из этих же подростков помял камеру видеонаблюдения, которую тогда только установили. Поврежденное устройство заменили на новое, а мальчику сделали замечание и рассказали, что все записывается. Но, видимо, к весне он обо всем позабыл. Зато о содеянном долго будут помнить родители хулиганов, которым придется компенсировать стоимость камеры, допоборудования и ее установку.

На сегодняшний день к системе видеонаблюдения «Безопасный регион» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено более 30 тысяч видеокамер.

«Видеокамеры установлены в местах массового пребывания людей, на объектах здравоохранения, образования, культуры, спорта, автомобильных дорогах (с возможностью распознавания государственных регистрационных знаков). Интеграции в систему также подлежат системы видеонаблюдения коммерческих объектов», – заключается в материале.