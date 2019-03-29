РИАМО – 29 мар. Застройщика жилого комплекса «Спортивный квартал» – ООО «Стройплюс» в поселении Филимонковское новой Москвы признали банкротом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Арбитражный суд города Москвы 28 марта вынес решение о признании застройщика ЖК «Спортивный квартал» – ООО «Стройплюс» банкротом. В отношении застройщика применен параграф 7 федерального закона о банкротстве и открыто конкурсное производство», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она уточнила, что данное решение было необходимо для передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику – Сapital Group, в соответствии с правилами параграфа 7 закона о банкротстве, а также снятия ареста с земельных участков.

«Это в свою очередь позволит ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать дольщикам как жилые, так и нежилые помещения площадью не более 7 квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Кроме того, параграф 7 федерального закона о банкротстве в новой редакции предусматривает введение процедуры конкурсного производства, минуя наблюдение.

«Это сократит сроки банкротства застройщика. Поэтому Москомстройинвест активно настаивал на применении данного параграфа в отношении ООО «Стройплюс», – дополняется в сообщении.

Конкурсным управляющим назначен аккредитованный Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Павел Новиков. Он является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (МСОПАУ №69).

В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».