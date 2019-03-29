РИАМО – 29 мар. Застройщика жилого комплекса «Спортивный квартал» – ООО «Стройплюс» в поселении Филимонковское новой Москвы признали банкротом, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Она уточнила, что данное решение было необходимо для передачи объекта незавершенного строительства новому застройщику – Сapital Group, в соответствии с правилами параграфа 7 закона о банкротстве, а также снятия ареста с земельных участков.
«Это в свою очередь позволит ввести жилой комплекс в эксплуатацию и передать дольщикам как жилые, так и нежилые помещения площадью не более 7 квадратных метров», – отмечается в сообщении.
Кроме того, параграф 7 федерального закона о банкротстве в новой редакции предусматривает введение процедуры конкурсного производства, минуя наблюдение.
«Это сократит сроки банкротства застройщика. Поэтому Москомстройинвест активно настаивал на применении данного параграфа в отношении ООО «Стройплюс», – дополняется в сообщении.
Конкурсным управляющим назначен аккредитованный Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства Павел Новиков. Он является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (МСОПАУ №69).
В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договор о выполнении функций технического заказчика с застройщиками ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтрой», ООО «МарьиноСтройГрупп» для завершения строительства проблемных объектов ЖК «Марьино Град», ЖК «Спортивный квартал», ЖК «Спорт Таун».
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