РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил школе №6 микрорайона Саввино подмосковной Балашихи сертификат на 1 миллион рублей на покупку мультимедийного оборудования и компьютерной техники, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Председатель Мособлдумы вместе с главой горокруга Балашиха Сергеем Юровым осмотрел школьные помещения и побеседовал с педагогами.

«В 2018 году совет депутатов городского округа выбрал эту школу для оказания финансовой поддержки. Об оснащении образовательного учреждения современным мультимедийным оборудованием, компьютерной и оргтехникой просили родители и трудовой коллектив. Теперь она в скором времени появится», – сказал Брынцалов.

Он добавил, что новым оборудованием школу оснастят до начала учебного года – 1 сентября.

«Уверен, что новый компьютерный класс позволит ребятам еще больше раскрыть свой творческий потенциал и повысить уровень интеллектуального развития», – отметил Брынцалов.

Кроме этого, перед началом нового учебного года в школе планируют провести косметический ремонт.

Директор школы Людмила Кузнецова поблагодарила Брынцалова за сотрудничество и оказанную поддержку и рассказала, что на средства сертификата они планируют приобрести 10 мультимедийных проекторов для школы, пять из которых привезут уже в апреле.

«Они будут распределены по кабинетам физики, химии, русского языка, математики и другим. Также дополнительно будут приобретены новые компьютеры», – отметила Кузнецова.

В текущем году школа №6 будет отмечать свое 125-летие. На сегодняшний день там обучаются 1404 человека и работают более 70 педагогических сотрудников. Школа оснащена компьютерными классами, спортивными залами, лабораторией, библиотекой с книгохранилищем и конференц-залом.