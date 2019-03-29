РИАМО - 29 мар. Более 270 дел, связанных с нарушениями антимонопольного законодательства в сфере заключения картельных соглашений, выявили сотрудники московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России за время работы, сообщил в пятницу на брифинге в РИАМО заместитель руководителя областного УФАС России Дмитрий Стрельников.

«За все время, которое наше управление занимается борьбой с картелями, возбуждено более 270 дел о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения антиконкурентных соглашений. Выявлено сговоров на более чем 3350 торгов. Объем этих торгов в денежном выражении составляет более 6,5 миллиардов рублей», - сказал Стрельников.

Он добавил, что в общей сложности по данным нарушениям возбуждено более 600 административных дел, по 370 из них вынесены постановления о наложении штрафа на сумму более 300 миллионов рублей.

«Картели наносят экономике существенный вред (около 1,5-2% ВВП России). Наибольшее количество антиконкурентных соглашений выявляется на электронных аукционах», - подчеркнул Стрельников.

Для выявления и доказывания антиконкурентных соглашений в скором времени московское областное УФАС будет использовать программу «Большой цифровой кот». Веб-сервис включает автоматизированную систему учета заявлений, возможности анализа информации, размещенной в ЕИС, по заданным критериям, взаимодействия с крупными поисковыми и другими информационными системами.