РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопрос о том, когда США отменят санкции против России, сообщает Газета.ru.

В пятницу премьер-министр РФ в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечает на вопросы пользователей.

«Никогда они не отменят (антироссийские санкции – ред.)», – подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что санкции против России существуют уже более 100 лет. За прошедший период у нашей страны не было «промежутка без санкций».