РИАМО - 29 мар. Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский в пятницу избрал главой округа Олега Фетюкова, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по территориальной политике Московской области.

«Сегодня, 29 марта, в городском округе Лосино-Петровский Московской области состоялось заседание совета депутатов, на котором главой муниципального образования сроком на 5 лет избран Фетюков Олег Валерьевич», – говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Лосино-Петровский Московской области избирается советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

Ранее Фетюков был исполняющим обязанности главы Лосино-Петровского, а до этого занимал должность заместителя главы муниципалитета.