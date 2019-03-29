РИАМО – 29 мар. Банк «Возрождение» предложил клиентам новую кредитную карту #Непростокарта, приветственная ставка составит 14,99%, также доступен кредитный лимит – до 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Кроме того, CashBack до 10% делает новую карту от банка «Возрождение» одним из лучших предложений на рынке кредитных карт.

«CashBack за покупки по карте начисляется из расчета: 3% за первую операцию, 5% за вторую и 10% за третью операцию (далее – 1%). Специальная приветственная ставка 14,99% годовых предлагается в первые три месяца с момента выпуска карты, с четвертого месяца ставка составит от 22% годовых», – отмечается в сообщении.

Льготный период кредитования, в течение которого можно пользоваться кредитными средствами с карты без уплаты процентов, составляет 55 дней.

«Клиенту предоставляется карта категории Platinum, размер комиссии за годовое обслуживание составляет 990 рублей», – уточняется в материале.

Также карта включает и другие преимущества. Например, дает возможность снятия кредитных денежных средств до 15 тысяч рублей в месяц без комиссий в любых банкоматах мира.

«Кроме того, держатели кредитной #Непростокарты участвуют в программе Mastercard «Бесценные города», которая предоставляет уникальные привилегии и дарит бесценные впечатления держателям карт Mastercard в 40 городах и 45 странах. В России привилегии от 150 партнеров программы доступны в 32 крупнейших городах», – подчеркивается в пресс-релизе.

Помимо этого, владельцам карты – пользователям самых разных устройств и операционных систем – доступны все ключевые сервисы безналичных платежей: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.

«Клиент может выбрать карту в одном из четырех предложенных современных дизайнов. Предусмотрена возможность моментальной выдачи карты в день обращения в отделение банка», – добавляется в материале.

Подробнее о возможностях и условиях карты можно узнать на сайте банка «Возрождение» www.vbank.ru в разделе «Частным лицам» – «Банковские карты» и по телефону: 8(800)755-00-05 (бесплатно по России).