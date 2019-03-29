РИАМО – 29 мар. Новым руководителем департамента спорта Москвы стал Алексей Кондаранцев, ранее этот пост занимал Николай Гуляев, документ о назначении опубликован на официальном сайте мэра столицы.

«Назначить Кондаранцева Алексея Александровича на должность руководителя департамента спорта города Москвы с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя департамента спорта города Москвы», – говорится в сообщении.

Ранее с этой должности по собственному желанию был освобожден Николай Гуляев. Он являлся первым замглавы департамента физической культуры и спорта Москвы с 2012 по 2016 годы. С 2016 по 2018 годы возглавлял департамент спорта и туризма Москвы.

В сентябре 2018 года Гуляев был назначен главой столичного департамента спорта.