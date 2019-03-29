РИАМО - 29 мар. Движение на дорогах столицы в пятницу затруднено, пробки оцениваются в восемь баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение автомобилей довольно плотное на кольцевых магистралях столицы. Так, заторы наблюдаются на севере, северо-востоке, западе, юго-западе и юго-востоке МКАД. Также практически по всей длине стоит движение на Третьем транспортном и Садовом кольце.

В центре столицы скорость транспортного потока довольно низкая – от 2 до 10 километров в час. Загружены набережные Москвы-реки, Яузы и Водоотводного канала, заторы наблюдаются возле станций метро «Арбатская», «Кузнецкий мост», «Китай-город». Перегруженный трафик зафиксирован на Покровском бульваре, улицах Остоженка, Солянка, в Подколокольном переулке и других.

В сторону Подмосковья стоят шоссе Энтузиастов, Люблинская улица, Рязанский проспект, Варшавское шоссе, Профсоюзная улица, проспект Вернадского, Волоколамское шоссе, Алтуфьевское шоссе и другие вылетные магистрали.

По данным сервиса, к 19 часам пробки на московских дорогах будут семь баллов, а к 20 часам – шесть. Свободное движение автомобилей – в два балла – ожидается только к 22 часам.