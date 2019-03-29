РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В подмосковном Подольске в текущем году отремонтируют стационар и инфекционное отделение Климовской городской клинической больницы №2, на эти цели в бюджете предусмотрено 180 миллионов рублей, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович «РИАМО в Подольске».

Совместно с главой городского округа Подольск Николаем Пестовым и администрацией разработали программы и объекты финансирования на текущий финансовый год. Эти мероприятия обеспечат развитие объединенной территории.

«По итогам дополнительных переговоров в бюджете на 2019 год предусмотрено выделение денежных средств на ремонт всего стационара Климовской городской клинической больницы №2. На эти цели уже выделено 140 миллионов рублей. Кроме этого, по итогам совещания прошедшего в правительстве региона 1 февраля нам подтвердили дополнительное финансирование в размере 40 миллионов рублей для проведения капитального ремонта инфекционного отделения медицинского учреждения», – сказал Максимович.

Ранее совместно с министерством здравоохранения региона и администрацией муниципалитета в рамках работы по контролю мониторинга ремонта здравоохранения, в частности, Климовской городской клинической больницы №2, благодаря настойчивым последовательным действиям удалось добиться выделения дополнительных средств в размере 8,5 миллионов рублей на проведение проектно-изыскательских работ. Проектно-сметная документация составлена и отправлена в июле 2018 года в ГАУ МО «Мособлэкспертиза».

Также в текущем году совместно с депутатским корпусом продолжат контроль за исполнением государственных программ по благоустройству, капитальному ремонту, здравоохранению, экологии и другим на территории горокруга.