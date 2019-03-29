РИАМО - 29 мар. Информация о стрельбе на станции Московского центрального кольца (МЦК) «Площадь Гагарина» не соответствует действительности, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги (МЖД).

Ранее СМИ сообщали, что на станции МЦК «Площадь Гагарина» произошла стрельба, один человек ранен.

«Появившаяся информация в СМИ о том, что якобы на станции МЦК в результате стрельбы был ранен человек, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, возле торгового центра «Гагаринский» произошел дорожный конфликт между двумя водителями. Один из участников произвел выстрел в своего оппонента, предположительно, из газового пистолета. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.