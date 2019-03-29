РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопрос о деле экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, задержанного недавно в столице, сообщает Газета.ru.

«Если говорить о системе Открытого правительства, то у меня к этот системе претензий нет... это была важная работа», – отметил Медведев.

Он уточнил, что о коммерческой деятельности экс-министра ему ничего не известно. Премьер-министр добавил, что теперь решать исход данного дела будет следствие и суд.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года.

Абызова задержали в столице 26 марта, судом он арестован до 25 мая по обвинению в хищении 4 миллиардов рублей у ряда российских энергетических компаний в 2011-2014 годах. По данным СК, Абызов и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов, полученные преступным путем деньги они вывели за рубеж. Абызов свою вину в хищениях не признает.