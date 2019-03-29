РИАМО – 29 мар. Из-за закрытия станций метро Сокольнической линии с 30 марта по 5 апреля изменится схема движения маршрута автобуса №860 Балашиха – Москва, говорится в сообщении пресс-службы ГУП Московской области «Мострансавто».

«В связи с закрытием с 30 марта по 5 апреля пяти станций Сокольнической линии («Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского») изменится схема движения маршрута №860 «Балашиха (миктрорайон 1 Мая) – Москва (метро «Черкизовская»)», который обслуживает автоколонна №1377 города Балашихи (филиал «Мострансавто»)», – говорится в сообщении.

На время закрытия станций конечный остановочный пункт маршрута №860 будет перенесен на станцию метро «Щелковская». На данном маршруте работает 18 автобусов малого класса.

Станции «красной» линии закрывают для завершения строительства северо-восточного участка Большого кольца метро, часть которого проходит прямо под станцией «Сокольники». Прекращение движение поездов во время проведения таких работ обусловлено строительными нормами и необходимо для обеспечения безопасности перевозок.

На новом участке Большого кольца появятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». После запуска новой линии пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней расположатся 31 станция и два электродепо. Она разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на БКЛ поэтапно. Как ожидается, ежегодно ей будут пользоваться до 380 миллионов человек.

Первый участок Большой кольцевой линии метро открылся 26 февраля 2018 года. Пассажирам доступны уже шесть станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк» и «Савеловская».

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>