РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» рассказал, как ему работается на посту главы правительства, сообщает Газета.ru.

При ответе на вопрос пользователя о том, что у премьера много обязанностей, Медведев подчеркнул, что работа в правительстве в принципе не является самой простой.

«Я могу сказать, что из того, чем я занимался, это, наверное, самая сложная работа», – уточнил Медведев.

В пятницу премьер-министр РФ в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечает на вопросы пользователей.