РИАМО – 29 мар. На юго-западе столицы произошел дорожный конфликт между двумя водителями, в результате инцидента один из участников выстрелил в другого из газового пистолета, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Возле торгового центра «Гагаринский» произошел дорожный конфликт между двумя водителями. В ходе конфликта один из участников предположительно из газового пистолета произвел выстрел в своего оппонента», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

«Оба водителя находятся на месте происшествия», – дополнил представитель пресс-службы.