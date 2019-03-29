РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 мар. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе личного приема граждан в Балашихе пообещал оказать содействие в решении материальных проблем одному из жителей, который один воспитывает троих несовершеннолетних детей, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Андрей Нуриманов рассказал о тяжелом материальном положении в его семье. В 2016 году он взял ипотеку на расширение жилплощади. Но так сложились обстоятельства, что сегодня он остался с детьми один. В текущем году одна за другой ушли из жизни жена, мать и сестра.

«Я дам поручение оказать вам материальную помощь и подключить к решению данного вопроса администрацию городского округа», – сказал Брынцалов.

В ходе личного приема председатель Мособлдумы также рассмотрел вопросы ремонта кровли дома №16 по улице Карла Маркса и нарушений управляющей компании в содержании этого дома, которая сделала некачественный ремонт, из-за чего жителям приходится постоянно самим устранять в своих квартирах последствия протечек.

«Для решения вопросов обратимся в Госжилинспекцию и созовем специальную комиссию – возможно, дом будет включен в программу капитального ремонта», – отметил Брынцалов.

Также в ходе приема граждан поднимались вопросы приватизации служебного жилья и обеспечения ребенка местом в детском саду. По каждому из обращений были даны разъяснения, все вопросы спикер Мособлдумы взял на личный контроль.

Всего на прием к Брынцалову пришло пять человек.