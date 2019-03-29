РИАМО – 29 мар. На ВДНХ завершились работы по монтажу 16 статуй фонтана «Дружба народов», знаменитые позолоченные фигуры девушек, олицетворяющие входившие в состав СССР республики, вернулись на свои места из реставрационной мастерской, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Скульптуры бережно подняли при помощи крана-манипулятора и плавно переместили на высокие постаменты цилиндрической формы из полированного гранита. Каждая статуя весит от двух до двух с половиной тонн. Монтажные работы заняли два дня», – говорится в сообщении.

На самих постаментах в рамках капитального ремонта воссоздали позолоту декоративных венков, используя сусальное золото.А фигурам рыб при помощи жидкого золота вернули бликовую позолоту.

Комплексная реставрация фонтана «Дружба народов» – одного из символов ВДНХ – началась в октябре 2018 года. Он украшает главную аллею выставки почти 65 лет. За это время обветшали и гидротехнические системы комплекса, и каркасы конструкций.

«Позолоченные статуи тогда сняли с постаментов и отвезли в мастерскую. Здесь специалисты полностью удалили остатки старой позолоты, расчистили поверхность до бронзы, покрыли каждую из скульптур несколькими подготовительными слоями сурика и лака, а затем приступили к золочению», – перечисляется в материале.

Нанесение позолоты на каждую фигуру занимало около недели. В результате 25 реставраторов восстановили 16 скульптур за четыре месяца. Мастерам понадобилось около 5 килограммов сусального золота.

В текущем году планируется провести работы примерно на 700 объектах культурного наследия.

«Около 200 значимых исторических объектов восстановят. Среди них фонтан «Каменный цветок», несколько исторических павильонов на ВДНХ, дом Наркомфина на Новинском бульваре, храм Казанской иконы Божией Матери в «Коломенском», особняк И.А. Миндовского на Поварской улице и другие», – добавляется на сайте.

Вскоре горожане и гости столицы смогут увидеть обновленные фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Все работы планируется завершить до майских праздников.