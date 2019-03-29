РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 мар. На общем инструктаже сил и средств, задействованных в охране порядка, сотрудники полиции получили оперативную информацию, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Развод сил проводил заместитель начальника полиции по охране порядка Сергей Разгуляев. Сотрудники ППС, МВД, Росгвардии и подведомственных организаций доложили о обстановке в Люберцах.

«На территории горокруга прошел комплексный развод сил. Такое мероприятие проходит по указанию министра, для того, чтобы люди видели какое количество сотрудников привлечено к охране общественного порядка. В целом, как руководитель, я доволен внешним видом сотрудников, сейчас они получили оперативную информацию и готовы к исполнению», – сказал Разгуляев.

При построении был проверен внешний вид полицейских, вооружение и экипировка, наличие и соответствие служебных удостоверений и жетонов, вооружения и спецсредств, исправности автотранспорта и средств связи.