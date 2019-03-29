РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В микрорайоне Климовск Подольска после жалобы жителя установили крышку на канализационном люке возле детской площадки, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Климовск сообщил, что около детской площадки рядом с домом №3 на Молодежной улице находится открытый канализационный люк, заполненный водой. Администрация горокруга рассмотрела обращение по вопросу открытого люка.

«Администрация 29 марта 2019 года по указанной в обращении информации провела осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушению проведены», – сказал заместитель главы администрации по жилищно- коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.