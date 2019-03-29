РИАМО – 29 мар. Несколько руководителей Госавтоинспекции и столичных автоинспекторов наказаны по итогам служебной проверки после аварии на Можайском шоссе с двумя погибшими, сообщает «Интерфакс».

«Один из находившихся на месте аварии – инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Олег Новоселов – уволен со службы в органах внутренних дел. Кроме того, инспектор ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве лейтенант полиции Виталий Федоров предупрежден о неполном служебном соответствии», – сказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев журналистам в пятницу.

Он уточнил, что к дисциплинарной ответственности также привлечены несколько руководителей и сотрудников столичной Госавтоинспекции.

«Предупреждены о неполном служебном соответствии: начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко; командир 1-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве подполковник полиции Алексей Сорокин; начальник отделения УГИБДД ГУ МВД России по Москве майор полиции Иван Четвернин; командир роты 1-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Иван Шишков; старший инспектор 1-го ОСБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Москве капитан полиции Виталий Минаев», – перечислил Колокольцев.

По его словам, строгие выговоры объявлены заместителю начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковнику полиции Алексею Диокину, начальнику отдела УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковнику полиции Александру Савенкову.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошла дорожная авария. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen на скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате ДТП погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии. Он был объявлен в розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джамбекова добровольно сдаться полиции и понести наказание в соответствии с законом.