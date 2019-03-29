РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 мар. Общественный совет федерального партийного проекта «Локомотивы роста. Московская область» провел в Королеве расширенное заседание, в ходе которого участники зачитали доклады о региональном кадровом партнерстве, кружковом движении «Национальная технологическая инициатива» и проекте «Техноспецназ», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Наша задача - обсудить и зафиксировать, в каком состоянии и в каком положении сегодня находится у нас ситуация с детьми, молодежью, связанная с профориентацией, с подготовкой кадров. Мы заслушиваем сегодня ключевые доклады ведущих экспертов, ученых, представителей ведущих научных коллективов на эту тему. Далее пройдет большая дискуссия, где мы обсудим, чего нам не хватает и каждый возьмет на себя ту нагрузку, которую он осилит. Доработать эту систему мы планируем практически до идеала», – сказал зампредседателя комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста.

Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитии государственно-частного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших и корпоративных практик для формирования инновационной среды.