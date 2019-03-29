РИАМО - 29 мар. На улице Большой Черемушкинской в столице восстановили движение маршрутов трамваев №№26, 38 после произошедшего повреждения контактной сети, сообщается в Twitter-аккаунте «Московской транспорт».

Повреждение контактной сети ранее произошло на улице Большой Черемушкинской, задерживались трамваи маршрута №№26,38. Маршруты трамваев были временно изменены.

«Движение трамваев на Большой Черемушкинской улице восстановлено», - говорится в сообщении.