РИАМО – 29 мар. Спортсмены из Раменского района и городского округа Люберцы вышли в финал турнира «Мини-футбол – в вузы», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Котельниках 28 марта завершился второй, региональный, этап соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных общеобразовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования Московской области в 2018–2019 учебном году.

«Всего в турнире принимали участие четыре команды девушек и семь команд юношей. Соревнования проходят в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы», – отмечается в сообщении.

По результатам второго этапа среди девушек первое место занял Гжельский государственный университет (поселок Электроизолятор, Раменский район).

«На втором месте студентки из Московской государственной академии физической культуры (Малаховка, городской округ Люберцы). Бронза у Московского государственного областного университета (город Мытищи)», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по результатам второго этапа среди юношей лидерами признаны представители Московской государственной академии физической культуры (Малаховка, городской округ Люберцы). На втором месте военная академия ракетных войск стратегического назначения (город Серпухов). На третьей строчке расположился Московский физико-технический институт (город Долгопрудный).

Женская и мужская команды, занявшие первые места во втором этапе, примут участие в финальном этапе соревнований, который пройдет в мае в Москве.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков уверен, что проект «Мини-футбол – в вузы» объединяет студентов самых разных учебных заведений, приобщает их к спорту.

«В ежегодных соревнованиях участвуют студенты не только спортивных вузов, но и будущие военные, физики и педагоги. Любовь к спорту и соревновательный дух – это то, что позволяет современным студентам стать здоровыми, крепкими и сильными профессионалами», – заключил глава регионального Минспорта.