РИАМО - 29 мар. Рекультивация полигона в поселке Часцы Одинцовского городского округа будет состоять из двух этапов – технического и биологического, которые продлятся два и четыре года соответственно, сообщается на сайте администрации Одинцовского района.

В Одинцовском городском округе состоялись публичные слушания по вопросу рекультивации закрытого полигона в Часцовском поселении. В обсуждении проектной документации приняли участие представители государственных проектных организаций, местной Общественной палаты и активные жители муниципалитета.

«После завершения проектных работ начнется сама рекультивация, она будет разбита на два этапа – технический и биологический – которые продлятся два и четыре года соответственно. Особое внимание будет уделено вопросам безопасности», – отметил заместитель руководителя администрации района Михаил Коротаев.

Он добавил, что на лето запланирован большой комплекс мероприятий, в том числе он включает в себя круглосуточную охрану полигона и дежурство бригады аварийно-спасательной службы.

«Также будет обеспечиваться работа тревожной кнопки и системы видеонаблюдения, будет создан дополнительный противопожарный запас грунта или песка. Все эти меры обеспечат требуемую безопасность на летний период, в преддверии рекультивации, которая начнется в 2020 году», – уточнил Коротаев.

Площадь закрытого полигона в Часцовском – 11,5 гектара, а высота – почти 35 метров. Прием твердых бытовых отходов не ведется, приняты усиленные меры по охране и противопожарной защите территории.

Для оптимизации и удержания тела полигона в рамках технического этапа проект предусматривает возведение подпорной стены, по верху которой будет организован проезд. Для предотвращения попадания фильтрата в окружающую среду предусмотрена система сбора и очистки. Она включает в себя очистные сооружения, а также герметичный защитный экран, который укроет тело полигона от осадков – причины образования фильтрата.

«Также н полигоне будет создана система активной дегазации – под изоляционным экраном будет собираться биогаз, который с помощью дрен и трубопроводов будет выкачиваться и подаваться на установку для обезвреживания. Она состоит из набора фильтров и блока для сжигания метана», – поясняется в материале.

После укрытия тела полигона защитным экраном на него будет насыпан защитный слой суглинка, а также растительный грунт. На биологическом этапе рекультивации будет проведен посев альпийского разнотравья. Основной задачей данного этапа является постоянный уход за высаженными зелеными насаждениями.