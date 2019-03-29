РИАМО - 29 мар. Руководитель управления ФССП по Московской области Николай Коновалов в рамках Единого дня приема граждан встретился с жителями Подмосковья и обсудил наиболее актуальные вопросы и проблемы, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

«Коновалов провел прием граждан, являющихся сторонами наиболее сложных, имеющих общественный резонанс производств. По итогам приема главным приставом даны поручения начальникам отдельных структурных подразделений», – отмечается в материале.

Во встрече также приняли участие уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, уполномоченный по правам ребенка в регионе Ксения Мишонова и председатель Общественного совета управления Денис Французов.

Во время совместного приема проработаны вопросы, наиболее волнующие жителей, найдены конструктивные решения по отдельным обращениям.

«Как показывает практика, совместные приемы не только повышают эффективность решения конкретных проблем, но и играют большую роль в правовом просвещении жителей региона», – заключается в материале.