РИАМО – 29 мар. Муслима Джамбекова, который несколько дней назад устроил смертельное ДТП на Можайском шоссе в Москве и сдался правоохранительным органам после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, планируют доставить из Грозного в столицу, сообщает «Интерфакс».

«В ближайшее время в сопровождении сотрудников управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике Муслим Джамбеков будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам», – сообщил агентству источник.

Ранее Джамбеков явился с повинной в отдел полиции №3 УМВД РФ по городу Грозный.

В ночь с 24 на 25 марта на 16-м километре Можайского шоссе произошла дорожная авария. Водитель Mercedes-Benz Gelandewagen на скорости протаранил автомобиль «Нива». В результате ДТП погибли женщина и ее 14-летняя дочь, мужчину-водителя госпитализировали. За рулем иномарки находился ранее судимый чеченец Муслим Джамбеков, который скрылся с места аварии. Он был объявлен в розыск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Джамбекова добровольно сдаться полиции и понести наказание в соответствии с законом.