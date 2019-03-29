РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 мар. В Подольске с января текущего года в приложении «Яндекс. Транспорт» были недоступны данные о движении троллейбусов по территории горокруга, теперь все восстановили, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В конце января 2019 года в связи с изменением схем переподключения и передачи сигналов в приложении «Яндекс. Транспорт» данные о движении троллейбусов по территории городского округа Подольск поступали нерегулярно или вовсе отсутствовали. После проведения ряда технических работ возобновлена передача данных, движение подольских троллейбусов вновь корректно отображается», – говорится в сообщении.

В троллейбусах установлены терминалы ГЛОНАСС, которые отправляют сигнал в «Региональную навигационно-информационную систему Московской области».

«Яндекс. Транспорт» – это приложение, в котором в реальном времени отражается, как движется общественный транспорт.