РИАМО - 29 мар. Московская городская дума 30 марта в первый раз присоединится к всемирной акции «Час Земли», подсветка двух зданий погастен в этот день, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Впервые Мосгордума присоединится к акции «ЧасЗемли». Завтра с 20:30 до 21:30 подсветка на двух наших зданиях будет отключена вместе с еще 2 тысячами столичных зданий и сооружений – участников акции», - написал Шапошников в Twitter.

Председатель Мосгордумы уточнил РИАМО, что в этом году к акции присоединились столичные парки «Сокольники» и «Зарядье», а также парк Горького. Цель акции – привлечь внимание к проблеме сбережения ресурсов планеты. Москва участвует в международной акции уже 10 лет.

«Столичный парламент уделяет особое внимание проблемам экологии и сохранению природных запасов. Уверен, участие в «Часе Земли» станет доброй традицией для Мосгордумы. Надеюсь, что в следующем году к нам присоединятся парламенты из других регионов России», - подчеркнул Шапошников.

Столица участвует в международной экологической акции с 2009 года. Она проводится правительством Москвы совместно с WWF России. Главная цель мероприятия – привлечение внимание к заботе об экологии и разумному использованию ресурсов планеты.

В 2011 году в городе отключали подсветку на 60 зданиях, а в 2018-м – уже на 1938 объектах. В прошлом году в акции приняли участие около двух тысяч москвичей. Присоединиться к ней может каждый. Для этого достаточно 30 марта с 20:30 до 21:30 погасить в доме свет и выключить все электроприборы.