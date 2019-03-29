РИАМО – 29 мар. Главгосстройнадзор Подмосковья указал застройщику на замечания при возведении трех жилых корпусов в Зарайске, все работы планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы проводят проверку строительства корпусов А, Б, В на улице Московская в городском округе Зарайск.

«Инспекторским составом ведомства выявлены нарушения обязательных требований проектной документации. Застройщик приступил к устранению замечаний», – говорится в сообщении.

По проекту общая площадь трехэтажных корпусов составит 3636 квадратных метров. Новостройки рассчитаны на 54 квартиры, площадь которых составит 2465 квадратных метров.

«В настоящее время на корпусе А и Б ведется монтаж фундаментных блоков, на корпусе В осуществляется кладка ограждающих конструкций первого этажа», – заявил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком объектов выступает ООО «Техпромстрой-13».Планируемый срок завершения работ – второй квартал 2020 года.