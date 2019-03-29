РИАМО - 29 мар. Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, каким средний размер социальной пенсии после индексации на 2% с 1 апреля, сообщает Газета.ru.

«Размер социальной пенсии для детей-инвалидов при этом в среднем составит 13 674 рубля, для инвалидов с детства первой группы – 13 812 рублей», – говорится в сообщении.

Средний размер пенсии инвалидов, получивших военную травму, повысится до 31,3 тысячи рублей, а выплаты участникам Великой Отечественной войны, получающим две пенсии, составят порядка 37,4 тысячи рублей

Коэффициент индексации социальных пенсий был утвержден правительством России. Постановление доступно на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в законную силу с 1 апреля.

Такая мера позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов жителей страны.