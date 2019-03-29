РИАМО - 29 мар. Сразу несколько объектов новой Москвы рассмотрели на рабочей группе по защите прав дольщиков в прокуратуре Новомосковского округа, застройщику ЖК «Рассказово» поручили усилить работу по выдаче ключей от квартир, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

В ходе заседания рабочей группы рассматривались вопросы строительства сразу нескольких объектов в новой Москве.

«Так, застройщику ООО «Красный Октябрь – Рассказовка» было поручено усилить работу по передаче квартир гражданам во введенных в эксплуатацию корпусах ЖК «Рассказово», – говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова, в сданных корпусах (№№1, 2, 3, 4, 6, 7) еще не все дольщики смогли получить ключи от своих квартир. В этой части застройщику необходимо активизироваться, так как обязательства перед гражданами считаются выполненными, только тогда, когда им переданы все квартиры.

Вместе с тем руководитель проекта компании застройщика подтвердил сроки ввода корпуса №8 – декабрь 2019 года и корпуса №5 – декабрь 2020 года.

«Также мы начали работу на корпусе №14, в ближайшее время планируем приступить к корпусу №15», – добавил он.

Кроме того, на заседании в очередной раз рассматривался объект по адресу: Щербинка, улица Овражная, дома 3-8 (НАО), реализация которого началась в 2002 году.

«Строительные работы на объекте не ведутся длительный период. На вопросы, когда достроится объект и каким образом будут реализованы права граждан, застройщик по-прежнему отвечает, что на это у него нет денежных средств», – подчеркнул Гончаров.

Он отметил, что ранее Москомстройинвест обратился в правоохранительные органы с просьбой провести доследственную проверку в отношении действующего застройщика ООО «Брод-эстейт».

Ранее по поручению мэра Москвы Сергея Собянина для дольщиков трех проблемных объектов, в том числе и данного, будет построен компенсационный дом в поселении Рязановское.