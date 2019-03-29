РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. На участке 3-5 километр автодороги М-8 «Холмогоры – Лесные Поляны – Королев» в горокруге планируют провести реконструкцию, на 4 километре трассы будет построен подземный пешеходный переход, сообщается на сайте компании «РосТендер».

«По проекту, на 4 километре трассы будет построен подземный пешеходный переход. Из бюджета Московской области на его устройство выделили 1 миллиард 779 миллионов рублей. Как ожидается, переход откроется в 2020 году», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится тендер по выбору подрядчика для проведения строительных работ. Заявки от участников тендера принимаются до 16 апреля, а 22 апреля назовут победителя. Заказчиком работ выступает Дирекция дорожного строительства Московской области.