РИАМО - 29 мар. В связи с продолжением рассмотрения объекта потенциальными инвесторами прием срока заявок на торги по продаже акций «Мособлкниги» продлен до 15 мая, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Изначально электронный аукцион планировалось провести в пятницу.

«Комитетом по конкурентной политике Московской области на 21 мая 2019 года назначен аукцион, на котором с молотка продается пакет акций Мособлкниги, принадлежащий Московской области. Срок заявок на участие перенесен в связи с продолжением рассмотрения объекта потенциальными инвесторами», - говорится в сообщении.

Основным активом является здание 1917 года в Балашихе, в котором более 30 лет «Мособлкнига» ведет свою деятельность.

«За счет привлечения инвестора общество получит возможность дальнейшего развития в конкурентной среде. Стартовая цена лота 141,199 миллиона рублей», - уточняется в материале.

Заявки на участие в электронном аукционе можно подать до 15 мая на электронной торговой площадке России «РТС-Тендер» (№ процедуры 11832). Вся подробная информация по лоту размещена на официальном сайте торгов Российской Федерации (№ извещения 291218/6987935/03).

Здание, в котором более 30 лет «Мособлкнига» вела свою деятельность, датируется 1917 годом. До 1983 года в нем располагались казармы и жили сотрудники Балашихинской хлопкопрядильной фабрики (БХПФ). В 1983 году здание отдали Библиотечному коллектору, и через несколько лет там разместилась база книжных, школьно-письменных и канцтоваров «Мособлкнига», структурное подразделение «Мособлкниги».