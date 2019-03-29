РИАМО – 29 мар. Газорегуляторный пункт «Митино Новый» повысит надежность энергоснабжения на северо-западе Москвы, а также станет источником подачи газа для обеспечения теплом десятка тысяч семей и социально значимых объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы.

АО «Мосгаз» в составе комплекса городского хозяйства Москвы продолжает работы по совершенствованию газораспределительной системы столицы в целях повышения надежности и обеспечения бесперебойной работы одной из самой крупной энергосистемы в мире.

«С учетом стремительного развития жилого сектора специалисты газового хозяйства Москвы создают необходимые условия для комфортного и качественного жизнеобеспечения. Очередным шагом на этом пути станет ввод в эксплуатацию газорегуляторного пункта «Митино Новый», который запланирован на третий квартал 2019 года», – отмечается в сообщении.

Новый объект на карте газового хозяйства столицы с пропускной способностью 140 тысяч кубометров газа в час станет источником поставки газа межрегионального значения, обеспечивающим работу системы теплоснабжения не только объектов на территории района Митино СЗАО Москвы, но и более 650 тысяч квадратных метров жилой площади городского округа Красногорск в Подмосковье.

«Строительство ГРП «Митино Новый» обеспечит бесперебойное газоснабжение районных тепловых станций «Пенягино» и «Митино». Кроме того, вводимые мощности ГРП позволят полноценно резервировать объемы подачи газа при проведении плановых работ или при иных технологических отключениях», – уточняется в материале.

Располагаемая мощность ГРП «Митино Новый» достаточна для стабильного теплоснабжения более 400 тысяч двухкомнатных квартир.

Повышение надежности и безопасности газовых сетей Московского региона – плановая и последовательная работа специалистов «Мосгаза».

«Сегодня в столице насчитывается 338 газорегуляторных пунктов. ГРП «Митино Новый» строится в соответствии с генеральной схемой газоснабжения Москвы на период до 2020 года. Он не только обеспечит потребности еще десятка тысяч семей в теплоснабжении, но и даст импульс на перспективное развитие этого района», – уточняется в сообщении.

В ходе строительства ГРП «Митино Новый» применены современные технологические решения, а сам проект отвечает самым высоким требованиям качества надежности, эффективности и экологичности.

Силами специалистов управления «Моспромгаз» АО «Мосгаз» на собственной производственной базе разработаны, произведены и установлены изделия полной заводской готовности в составе трех линий редуцирования с высокоэффективными малошумными регуляторами давления, а также линии фильтрации и учета газа.

«Установленные регуляторы обеспечат бесперебойное и безопасное для окружающей среды снижение давления газа, а также его стабильное поддержание. Технически объект будет оснащен системами безопасности и видеонаблюдения, уникальными системами дистанционного управления технологическими процессами и контроля параметров газа, с выводом всех данных в Центральное диспетчерское управление АО «Мосгаз», – добавляется в пресс-релизе.

Ход строительства не прерывает газоснабжение потребителей и не создает неудобства для москвичей.

«Все газорегуляторные пункты АО «Мосгаз» исполнены с максимально сниженным уровнем шума работы, имеют современный городской дизайн и благоустроенную и ухоженную территорию», – заключается в сообщении.