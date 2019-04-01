Московская область готова начать весенний сев. Почти вся техника прошла техосмотр, семена и удобрения закуплены. В этом году в поля выйдут новые тракторы и плуги, а для аграриев власти региона разрабатывают новые меры поддержки. О дополнительных субсидиях для сельхозпроизводителей и экспериментальных сельхозкультурах в интервью РИАМО рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

- Андрей Викторович, расскажите о планах посевной кампании. По вашим прогнозам, когда она стартует?

- Все готово для старта посевной - мы обеспечены и семенами, и минеральными удобрениями, и топливом. Причем по всем позициям мы находимся в более выгодном положении, чем в прошлом году – у нас есть запасы.

Активные работы планируем начать со второй половины апреля, но в любом случае будем действовать по погоде. В планах – завершить посевную к 22 мая, но ряд культур, таких как свекла, будем сеять до 7 июня. Основной массовый сев пройдет со 2 по 22 мая.

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- Что с озимыми, как они перенесли зиму?

- На текущий момент озимые культуры чувствуют себя неплохо. Монолиты озимых культур, отобранные в конце февраля, при отращивании показали, что сорта озимой пшеницы и тритикале находятся в хорошем состоянии. Состояние озимых вызывает оптимистические прогнозы на урожай 2019 года. В целом по региону их сохранность составила более 98%. Так, посевы, находящиеся в хорошем состоянии, достигают по пшенице и ржи – более 50%, а в удовлетворительном состоянии - более 47%. Глубокого промерзания почвы не произошло и это способствовало накоплению влаги в пахотном слое во время снеготаяния. Теперь все будет зависеть от весны. Хочется надеяться, что влаги будет достаточно.

- Сколько единиц техники привлекут к посевной? Планируется закупка новой?

- В этом году к весенне-полевым работам планируется привлечь больше техники. Будет задействовано на 78 тракторов больше, чем в прошлом году, всего более 4270 единиц, плугов - на 73, культиваторов - на 29 и сеялок - на 33. В общей сложности будет задействовано около 7 тысяч тракторов и агрегаторов. На 90% техника уже прошла соответствующее техническое обслуживание. В основном это отечественные тракторы, которые отвечают самым высоким требованиям по качеству и энергозатратам, зато более дешевые в обслуживании. Поэтому их будет больше, чем в прошлом году.

- Планирует ли регион увеличивать объемы выращивания зерновых культур?

- Если сравнить с объемами озимого и ярового сева прошлого года, мы в этом году плюсуем более 30 тысяч гектаров. Также мы прибавляем и по картофелю, и по овощам. В целом по всем видам культур есть неплохой задел с точки зрения увеличения объемов сева. В 2019 году планируем засеять почти на 5% больше площадей, это порядка 30 тысяч гектаров.

- Как работаете с селекцией? Планируете пробовать новые сорта?

- В этом году меняется структура государственной поддержки. Мы будем отдавать приоритет семенам более высоких репродукций, которые гарантированно дают результат в нашей климатической зоне, а также сортам подмосковной селекции озимых и яровых зерновых культур.

- Планируется ли сеять в Подмосковье новые культуры? В частности, будут ли увеличены площади под ячмень?

- В рамках эксперимента в этом году будем сеять подсолнечник на маслосемя. Прогноз размещения этой культуры составляет около 100 гектаров в Серебряных Прудах. Специально подобрали для этого сорта, занесенные в реестр селекционных достижений для третьей зоны допуска, в которой находится Подмосковье.

Ячмень и рожь - это те яровые культуры, на выращивание которых в регионе делается акцент. Что касается ржи, в прошлом году ее вырастили порядка 3,7 тысячи тонн, в этом году увеличим до 4,2 тысячи тонн. А к 2021 году ставим перед собой амбициозную задачу – произвести более 12 тысяч тонн продовольственной ржи, чтобы значительно снизить зависимость нашего региона от поставок этой важной продовольственной культуры из других субъектов России. Соответственно, планируется рост объемов в 3,2 раза.

Производство пивоваренного ячменя отдельно субсидировать не будем. На него очень сегментированный спрос. Традиционно в Московской области выращивается фуражный ячмень.

- Как власти региона помогут аграриям с закупкой семян?

- В целом наша посевная кампания оценивается примерно в 6 миллиардов рублей. Сюда включены затраты аграриев и на семена, и на горюче-смазочные материалы, и на минеральные удобрения. Наши потребности в семенах зерновых и зернобобовых - порядка 20 тысяч тонн, посадочного картофеля - порядка 38 тысяч тонн, семян овощей - около 28 тонн.

Потребности в минеральных удобрениях мы оцениваем в 40 тысяч тонн в действующем веществе, в химических средствах защиты - порядка 57 тысяч тонн, в горюче-смазочных материалах - около 3 тысяч тонн. На сегодняшний день регион обеспечен семенами более чем на 80%, минеральными удобрениями – на 85%, химическими средствами защиты – на 90%, ГСМ – на 40% от потребности. То есть по всем показателям мы имеем хороший плюс к показателям на текущую дату прошлого года.

- Как средства поддержки аграриев распределятся по отдельным статьям?

- Начиная с середины апреля планируем довести до аграриев более 1 миллиарда рублей из 6 миллиардов. В этом году планируем направить порядка 510 миллионов рублей на погектарную поддержку, что на 160 миллионов больше, чем в прошлом году. На поддержку племенного животноводства и элитного семеноводства - более 950 миллионов рублей.

Кроме этого, привлечено около 1 миллиарда рублей краткосрочных кредитов в рамках программы льготного кредитования. Еще примерно полмиллиарда рублей коммерческих кредитов для аграриев будет просубсидировано из бюджета Московской области. Мы возмещаем 100% ключевой ставки банка России. Итого, порядка 2,5 миллиарда рублей будет направлено на проведение весенней посевной.

- Расскажите, какие новые меры поддержки для животноводов появятся в этом году и на более долгую перспективу?

- Мы подготовили проект по предоставлению субсидий на высокопродуктивные корма. На эти цели будет дополнительно выделено из областного бюджета 100 миллионов рублей.

Кроме этого, вводим отдельную меру поддержки на племенное стадо мелкого рогатого скота, в частности, для производителей баранины и молочного овцеводства. Планируем выделить на это порядка 30 миллионов рублей. В регион много баранины завозится из других регионов, и зачастую это мясо не соответствует ветеринарным требованиям. Нам важно решить эту проблему, чтобы на нашем рынке было только качественное мясо.

Хозяйств, которые разводят овец, у нас немного. Однако если раньше это были в основном небольшие фермы, то сейчас стали появляться крупные производители, которые держат по несколько тысяч голов. Поэтому в этом году для них предусматриваем соответствующую поддержку и ожидаем двукратный рост производительности в течение ближайших трех лет с 500 до 1 тысячи тонн.

Также в этом году мы запускаем отдельную – расширенную программу пищевого мониторинга в рамках деятельности ветеринарной службы. Будем следить за качеством продукции, которая производится в регионе, с точки зрения ее соответствия ветеринарным требованиям. Это обязательное требование при экспорте продуктов на внешние рынки.

Ветеринарная служба будет забирать пробы и исследовать их лабораторным способом. У нас есть для этого возможности - лаборатории, которые имеют соответствующую аккредитацию. В перспективе сеть лабораторий будет расширяться. Например, уже в следующем году появится отдельная молочная лаборатория на территории сырного кластера в Дмитровском округе, а в перспективе – хотим создать общеобластной лабораторный центр в Домодедове, который будет решать более масштабные задачи.