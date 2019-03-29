РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что сам постит фотографии в свой Instagram, сообщает Газета.ru.

Отвечая на вопрос ведущей прямой линии Яны Чуриковой, почему в последнее время он стал реже выкладывать посты в социальные сети, премьер-министр уточнил, что фото в Instagram ставит он сам.

«Это требует определенного времени», — добавил Медведев, подчеркнув, что у него «работы много».

По его словам, в целом ему нравится размещать фотографии с соцсети. А на просьбу Чуриковой сделать совместное фото, Медведев ответил, что «селфи - лучше всего».

В пятницу премьер-министр РФ в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечает на вопросы пользователей.