РИАМО - 29 мар. Международный аэропорт «Жуковский» переходит на летнее расписание работы, которое будет действовать до 26 октября включительно, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«В начале наступающего сезона авиакомпании-партнеры аэропорта будут выполнять рейсы по 21 направлению, среди которых 16 международных и пять внутренних маршрутов», – говорится в сообщении.

Начиная с 26 апреля, грузинская авиакомпания Myway Airlines будет выполнять рейсы в Тбилиси по вторникам, пятницам и воскресеньям, с 1 июля частота полетов возрастет: в качестве четвертой частоты будет добавлен понедельник.

Авиакомпания «ИрАэро» в 2019 году приступает к развитию внутренних рейсов из Жуковского. Начиная с 19 апреля, пассажиры смогут воспользоваться крайне интересным предложением – билеты в Санкт-Петербург (пять рейсов в неделю) предлагаются по максимально выгодным ценам. С 25 мая авиакомпания открывает полеты в Сочи (два рейса в неделю).

В расписании также сохраняется рейс «Жуковский – Кызыл», частота полетов на этом направлении увеличивается с двух до четырех в неделю. В соответствии с планами развития сотрудничество аэропорта и авиакомпании будет расширяться, в 2019 году в расписании должны появиться несколько новых международных и внутренних направлений.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продолжает расширение маршрутной сети. Главной весенней новинкой станут регулярные рейсы во Францию: с 23 апреля открываются полеты в Париж, 1 мая программа пополнится рейсами в Ниццу.

Приятные нововведения ожидают пассажиров и на ранее действовавших направлениях. Рейсы в Прагу и Тель-Авив станут ежедневными (начиная с июня, частота полетов в Израиль будет увеличена до 10 в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам рейсы будут выполняться дважды в день). Ежедневно будут осуществляться полеты из Жуковского в Калининград (с 3 июля), Алматы, Тбилиси, Бишкек и Худжанд. В расписании сохраняются полеты в Рим (четыре рейса в неделю), Ош (семь рейсов) и Карши (два рейса).

«Уральскими авиалиниями» также запланирована обширная программа перевозок на курорты черноморского побережья. Начиная с июня, возобновляются рейсы в Симферополь (3 рейса в неделю) и Сочи (2 рейса). Частота рейсов по этим направлением может быть скорректирована в соответствии с ростом сезонного спроса.

Авиакомпания «Белавиа» – предлагает отправиться в столицу республики Беларусь по самым низким на рынке тарифам – от 35 евро в одну сторону. Как и ранее полеты будут осуществляться дважды в день с вылетом из Жуковского в 10:20 и 20:05.

Авиакомпания Ifly совместно с туроператором TEZ TOUR продолжит выполнение полетов на китайский тропический остров Хайнань. Рейсы «Жуковский – Санья» осуществляются дважды в неделю.

Еще один партнер аэропорта – национальный перевозчик Таджикистана авиакомпания Somon Air – с 31 марта увеличит частоту полетов в Душанбе с 3 до 5 рейсов в неделю.