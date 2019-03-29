РИАМО - 29 мар. Инспекторский состав Главгосстройнадзора начал проверку строительства дома №2, входящего в состав ЖК «Первый квартал», объект возводится в деревне Сапроново Ленинского района и его планируют завершить во втором квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству ограждающих конструкций стен, работы по утеплению фасада. Строительство ведется в соответствии с графиком. Плановое завершение строительства – второй квартал 2020 года», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, площадь 10-секционного жилого дома переменной этажности (7-10) составит 36570 квадратных метров. Новостройка рассчитана на 427 квартир жилой площадью 21033 квадратных метра.

В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, будут установлены детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, предусмотрено озеленение территории.

Застройщиком объекта выступает ООО СЗ «Брусника. Москва». Инспекторы завершат проверку на объекте 12 апреля.