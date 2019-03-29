РИАМО – 29 мар. Московские хирурги прооперировали 52-летнего жителя Карачаево-Черкесии с редкой аномалией, у мужчины фактически отсутствовала плевральная полость, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

Накануне в городскую клиническую больницу №31 в Москве за помощью обратился мужчина. Он жаловался на боли в груди и одышку, которые были настолько сильные, что пациент не мог даже наклониться, чтобы завязать себе шнурки.

«После консультаций с врачами-хирургами 31-й больницы при проведении КТ грудной клетки была обнаружена редкая аномалия – грыжа Бохдалека. Это врожденное заболевание, которое встречается в раннем возрасте. Она представляет собой отверстие в диафрагме, через которое органы брюшной полости перемещаются в грудную полость и сдавливают легкие», – отмечается в сообщении.

У поступившего пациента такое отверстие было размером с кулак взрослого человека, легкие стали «засасывать» органы из живота – толстую кишку, почку и большой сальник. Перемещенные органы сдавливали легкие, вызывая боль и одышку.

«Зачастую данная грыжа диагностируется еще до родов при проведении УЗИ. Детские хирурги безоговорочно оперируют такие грыжи, поскольку ребенок с ней практически не может выжить – по сути, у него отсутствует плевральная полость. Именно такую грыжу у пациента пропустили в детстве, и сделанные в течение жизни рентгены не настораживали лечащих врачей», – уточняется в сообщении.

За долгие годы организм привык к патологии, а в силу особенностей местности – горного климата Карачаево-Черкесии – компенсировал потребность человека в кислороде высоким количеством гемоглобина в крови.

«В результате всех выполненных диагностических мероприятий было принято решение оперировать пациента. Учитывая большое отверстие в диафрагме, решено было заместить его специальной полипропеленовой сеткой. Такая сетка представляет собой материал, покрытый ячейками, которые необходимы для того, чтобы в них прорастали фибропласты (соединительная ткань)», – подчеркивается в сообщении.

В данном случае использовалась особая сетка, к которой со стороны брюшины не пристает ткань органов кишечника, но при этом восстанавливается диафрагма.

«Врачи – заведующий хирургическим отделением Игорь Андрейцев и Георгий Папоян – выполнили аллопластику, сформировав новую диафрагму. В итоге хирурги разделили брюшную и грудную полости, вернув внутренние органы пациента в нормальное положение, освободив легкое», – дополняется в пресс-релизе.

Операция прошла успешно. При выписке из клиники мужчина признался, что никогда не знал, каково это – «дышать полной грудью».