РИАМО – 29 мар. Культурно-просветительский центр появится на севере столицы, здесь оборудуют выставочный зал, кабинеты и кружковые, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Ранее было выдано разрешение на строительство культурно-просветительского центра на севере Москве. Здание возведут по адресу: 5-я улица Ямского поля, владение 23-25, строение 5 (САО, Беговой).

«Объект построит инвестор за счет собственных средств. Срок действия разрешения на строительство – до ноября 2019 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что четырехэтажное здание площадью 1,4 тысячи квадратных метров возведут на месте демонтируемого двухэтажного строения.

«В центре планируется разместить выставочный зал, кабинеты и кружковые в зависимости от арендатора. На прилегающей территории устроят проезды и тротуары, разворотную площадку, проведут озеленение. Парковка будет организована на соседнем земельном участке на улице Расковой», – перечисляется в материале.

Антосенко напомнил, что по поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах.

«К проверкам культурно-просветительского центра в районе Беговой будут привлекаться специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС»), которые проведут весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – заверил Антосенко.