До конца Великого поста еще целый месяц, так что постное меню хочется разнообразить. В большинство дней поста допускается сухоядение (сухая или сырая пища без термообработки) либо горячая еда (с растительным маслом или без). При этом священники советуют выбирать для себя меню по силам и состоянию здоровья, не впадая в крайности. Корреспондент РИАМО нашла современные рецепты, которые подойдут постящимся.

Как питаться в Великий пост>>

Необычные гарниры

Вместо надоевших макарон, гречки и перловки на гарнир подойдут такие популярные крупы, как кус-кус, булгур, киноа, чечевица, нут. Варить их необязательно – можно запарить на ночь, добавив специи по вкусу. С ними также получаются интересные салаты и вторые блюда.

В простую овсянку, залитую кипятком на 15-20 минут, добавьте нарезанные бананы, киви, ягоды, сухофрукты, мед – и вы получите полезный завтрак.

Салаты и заправки

Салаты можно готовить из свежих овощей с добавлением консервированной кукурузы, зеленого горошка, фасоли, а также чечевицы и нута. Последние содержат большое количество растительного белка и дают чувство сытости на долгое время.

Разнообразить салаты можно необычными заправками, например, на основе соевого соуса, авокадо, сока лимона и специй. Орехи можно растереть в пасту с авокадо или тофу и морской солью, это добавит блюдам питательности.

Для приготовления заправок также используйте сочетания авокадо, перетертого в блендере, с яблочным, апельсиновым или гранатовым соком. А также сладкие варианты для фруктовых салатов, например, измельченные в блендере клубника, банан с добавлением соевого или овсяного молока. Кстати, в выпечке бананом можно заменить свежие яйца.

Продукты, которые помогут не заболеть>>

Салат с кус-кусом и овощами

Берем средний кабачок или баклажан, режем брусочками или полосками толщиной около 1 см. Из нескольких сладких перцев удаляем сердцевину и нарезаем соломкой. 10 помидоров черри разрезаем пополам. Можно взять обычные помидоры и разрезать на четвертинки. Все овощи обжариваем в гриле с обеих сторон или запекаем в духовке (как вариант – в антипригарном сотейнике с небольшим количеством оливкового масла).

Стакан кус-куса высыпаем в глубокий салатник, заливаем 1,5 стаканами кипятка и даем настояться под крышкой 10-15 минут. В разбухший кус-кус добавляем обжаренные овощи, перемешиваем и заправляем растительным маслом, смешанным с лимонным соком или соевым соусом. Добавить измельченную свежую зелень и специи по вкусу.

Салат с булгуром и чечевицей

Потребуется полстакана булгура и столько же чечевицы, несколько помидоров (лучше брать бакинские или черри), сладкий перец, листья салата (салатный микс) и пучок перечной мяты. Булгур и чечевицу заливаем кипятком и оставляем под крышкой на полчаса, овощи и салат измельчаем. Смешиваем в салатнике все ингредиенты, добавляем горсть гранатовых зерен.

В качестве заправки смешиваем сок половины лимона и несколько столовых ложек гранатового сока. Соль и черный перец добавляем по вкусу. В дни, когда разрешается масло, можно заправить салат оливковым маслом.

Продукты, которые вызывают зависимость>>

Зеленый «бургер»

Берем небольшой кочан салата айсберг, удаляем плодоножку и разрезаем пополам вдоль, как булку. Шляпки крупных шампиньонов обжариваем с чесноком. Нижнюю часть салата смазываем ложкой соуса песто, свежий шпинат, кружки помидора, ломтики маринованного огурца, грибы, тонко нарезанный кружками ялтинский лук и закрываем второй половиной айсберга.

7 необычных рецептов бургеров>>

Котлеты из чечевицы

Отварите 300 грамм чечевицы и разбейте в блендере с солью и перцем (по вкусу). Добавьте 2 столовых ложки манки и один натертый на мелкой терке кабачок цуккини. Оставьте на полчаса, чтобы манка разбухла. Сформируйте небольшие котлеты и обжарьте на раскаленной сковороде, доведите до готовности на слабом огне. Можно перед жаркой слегка обвалять в муке или панировочных сухарях, смешанных с куркумой. Подавать с соевой сметаной.

Десять дней без мяса в Москве: экспериментировать с едой и легче просыпаться>>

Рулетики из баклажанов с ореховой начинкой

Баклажаны режем на тонкие ломтики вдоль плода. Посыпаем солью, накрываем тарелкой и оставляем на полчаса. За это время овощи выделят влагу и станут мягче на вкус.

В это время готовим начинку: 100 граммов грецких орехов обжариваем на сухой сковороде, а затем измельчаем блендером до состояния мелких кусочков, но не муки. Добавляем тофу, немного нарезанной петрушки, 2-3 зубчика чеснока и перемешиваем до однородности. В качестве приправы используем хмели-сунели или унцу-сунели (она имеет более мягкий ореховый привкус).

Далее ломтики баклажанов промываем и влажными немного прогреваем на сковороде до пластичности. Чтобы они стали более податливыми, можно добавить в сковороду немного воды и соевого соуса. Позволяем остыть и начиняем: на краешек ломтика выкладываем 2 чайные ложки ореховой смеси, а затем сворачиваем в рулет, закалываем край зубочисткой. Закуску доводим до готовности в гриле или духовке. Перед подачей блюдо следует охладить. Отлично сочетается со свежими помидорами и печеным картофелем.

Мисо-суп с грибами и тофу

Японский суп мисо очень питательный и вкусный, хотя и не содержит продуктов животного происхождения. Для его приготовления в качестве основы понадобится специальная паста мисо, которая продается во многих супермаркетах на полках с азиатскими продуктами.

Ставим на огонь кастрюлю с подсоленной водой. Берем сушеные водоросли вакаме или нори, заливаем холодной водой и оставляем набухать, после чего нарезаем. Кусочек сыра тофу весом 50-100 граммов режем кубиками. В закипевшую воду кладем водоросли и тофу. В половине стакана кипятка разводим столовую ложку пасты мисо и выливаем раствор в кастрюлю. Для сытности можно добавить в суп мелко нашинкованную морковь и капусту, сушеные грибы шиитаке либо сырые вешенки, предварительно обжаренные с луком, столовую ложку кунжута, рисовую или гречневую лапшу.

В дни, когда разрешена рыба, бульон можно сварить на лососе, который следует порезать небольшими кусочками.

Семь рецептов согревающих супов>>

Луковый крем-суп с брокколи и тофу

Для его приготовления лучше использовать толстостенную посуду, в которой блюдо будет томиться, либо мультиварку. Берем 800 граммов репчатого лука, нарезаем кубиками и отправляем в кастрюлю. Добавляем немного растительного масла и 50 граммов нарезанного сельдерея. Оставляем пассироваться до карамелизации, то есть приятного желтоватого цвета и прозрачности.

В готовый лук высыпаем две столовые ложки муки и перемешиваем, чтобы не образовалось комочков. Получившуюся смесь нужно залить литром воды или овощного бульона. Добавляем брокколи, разобранные на соцветия, или грибы. Довести суп до готовности лучше в духовке. Переливаем суп в горшочки, сверху кладем тост, натертый зубчиком чеснока, и немного тофу. Отправляем в разогретую до 200 градусов духовку и ждем, пока расплавится сыр.

Тушеный нут с овощами

Потребуется 300 граммов консервированного (либо предварительно замоченного) нута, 100 граммов свежего или замороженного шпината, баклажан, помидор, немного имбиря и пучок петрушки либо кинзы. Ломтики баклажана обжариваем в растительном масле. Отдельно на сковороде обжариваем семена тмина, натертый имбирь и немного острого перца (чили или кайенский). Сюда же выдавливаем зубчик чеснока, нарезаем кусочками помидор и всыпаем любимые специи. Отлично подойдет куркума кориандр, паприка и черный перец.

Теперь добавляем нут и обжаренные баклажаны, заливаем смесь небольшим количеством горячей воды или овощного бульона и тушим полчаса в глубокой сковороде, сотейнике либо мультиварке. Добавляем шпинат, солим и оставляем еще на 15 минут. Перед подачей на стол украсьте мелко нарезанной петрушкой.

Полезные продукты для мужчин>>

Рис с овощами и грибами

Большую луковицу режем кубиками и выкладываем в глубокую сковороду с антипригарным покрытием. Добавляем немного теплой воды. Как только лук начнет становиться прозрачным, добавляем к нему нарезанные грибы (подойдут вешенки, шиитаке, шампиньоны). Накрываем крышкой и оставляем на огне на 10 минут. Стакан риса промываем водой и отправляем на сковороду к грибам и луку, перемешиваем и заливаем двумя стаканами воды с растворенными специями и солью. Вкусное сочетание: молотый имбирь, черный перец и куркума. Не помешивая ждем, когда, влага выпарится, выключаем плиту.

Картофель-пюре с грибами и луком

Элементарный рецепт, который разнообразит любое постное меню. Картофель для пюре отвариваем как обычно. Отдельно в небольшом количестве масла обжариваем лук и грибы. Готовим пюре, разбавляя его картофельным отваром, затем добавляем зажаренную заправку, перемешиваем и добавляем специи по вкусу. Хорошо подходят тимьян, хмели-сунели и базилик.

Как не отравиться грибами>>

Овсяное молоко

Вместо коровьего молока можно использовать овсяное (или кокосовое) – оно заметно улучшит вкус кофе и каш.

Этот вкусный и полезный продукт можно купить в супермаркете или самостоятельно приготовить дома. На 500 мл воды возьмите 50 граммов овсяных хлопьев. Заливаем их водой комнатной температуры и оставляем на ночь (не менее 10 часов). После того, как хлопья набухнут и размякнут, измельчите их блендером до однородной белой жидкости. Полученную смесь лучше процедить, так будет приятнее пить. С овсяным молоком можно готовить каши, заправлять кукурузные хлопья или мюсли, использовать в выпечке.

Компоты из сухофруктов

Из напитков особенно хороши компоты из сухофруктов, которые также необязательно варить – их можно залить кипятком и оставить на ночь, добавив тростниковый сахар или мед по вкусу. Тем, кто любит кислинку, можно добавить кизил или шиповник.

Личи‑мания в Московском регионе: как выбрать и чем полезны личи>>