РИАМО - 29 мар. Сотрудники ГИБДД помогли семье, попавшей в сложную дорожную ситуацию на трассе в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Во время патрулирования в ночное время на 21-м километре автодороги «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» автоинспекторы 2 полка ДПС Алексей Баранов и Валерий Никифоров заметили машину, которая съехала в кювет.

«Подъехав ближе, полицейские выяснили, что по пути домой жители Брянской области хотели остановиться на обочине, чтобы передохнуть, но водитель не справился с управлением, и автомобиль съехал в кювет. При этом двери заблокировало снегом. В салоне вместе с водителем находилась супруга с грудным ребенком», – говорится в сообщении.

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции при помощи троса оперативно помогли вызволить транспортное средство из снежного плена и продолжили дежурство.

Позже, благополучно добравшись до дома, спасенная семья выразила инспекторам ДПС слова благодарности, позвонив на телефон доверия ГУ МВД России по Московской области.