РИАМО - 29 мар. В досрочной сдаче единого государственного экзамена по математике приняли участие около 550 человек, экзамен завершился в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Подмосковье прошла досрочная сдача ЕГЭ по математике. В экзамене приняли участие порядка 550 человек, из них 27 сдавали математику базового уровня, остальные – профильного», - отметила Забралова.

Экзамены прошли в пяти пунктах: в Балашихе, Красногорске, Мытищах, Раменском районе и Можайском городском округе.

«За ходом проведения экзаменов следили 10 общественных наблюдателей, в том числе четверо представителей Российского союза молодежи. Экзамен по математике прошел без нарушений. Все ребята прошли испытание в установленном порядке», - отметила Забралова.

Своими впечатлениями поделились и сами экзаменуемые, например, выпускник прошлых лет Александр Смирнов сдавал экзамен по математике профильного уровня в Мытищах.

«С момента моей последней сдачи ЕГЭ прошло уже почти девять лет. За это время кардинально поменялась процедура сдачи самого экзамена. Контроль и исполнение стали гораздо строже, однако это является несомненным плюсом. Также лучше стала организационная работа в пунктах сдачи», - считает Смирнов.

В свою очередь выпускник прошлых лет гимназии в Пушкине Илья Фетисов также отметил комфортные условия для написания экзамена:

«ЕГЭ было проведено на высшем уровне. Качество печати заданий на бланках хорошее, четкое. Задания все решаемые, но есть и сложные. К сожалению, по математике удалось решить не все задания, но с большинством я справился. Буду ждать результатов», - добавил он.