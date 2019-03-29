РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 мар. В подмосковном Подольске 18 мая в рамках акции «Ночь в музее» откроют продолжение выставки истории коммунальной квартиры в усадьбе «Ивановское», в новом зале представят коллекции граммофонных пластинок, советской радиотехники, а также фрагмент интерьера магазина, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов выставки Марина Манейкина (Морозова).

В федеральном музее профессионального образования – усадьбе «Ивановское» 18 мая текущего года в рамках акции «Ночь в музее» состоится открытие продолжения выставки «Коммунальная история усадьбы».

«Гостям покажут еще один зал, где посетители смогут увидеть коллекцию граммофонных пластинок, советской радиотехники, а также фрагмент интерьера магазина, который работал в усадьбе в ХХ веке. В настоящее время участники проекта записывают воспоминания бывших жильцов коммунальных квартир усадьбы. Их рассказы можно будет послушать на открытии продолжения выставки», – сказала Манейкина (Морозова).

По ее словам, большую помощь в оформлении выставки, а также приобретении необходимой техники (цифровых фоторамок, микрофона, багета и многого другого) оказала компания МТС. Благодаря их финансовой поддержке организаторам удалось сделать выставку еще более интересной и актуальной.

Выставка организована в 2017 году и продолжает работать при непосредственном участии АНО «Наш уездъ» и клуба любителей старинных автомобилей «Ретромобиль».