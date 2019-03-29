РИАМО – 29 мар. Среднесуточный пассажиропоток на обновленном остановочном пункте «Карачарово» вырос на 30%, сейчас пассажиропоток составляет более 8 тысяч человек в день, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

До начала строительства новых платформ станцией пользовались в среднем 6 тысяч пассажиров в сутки.

«В октябре 2018 года и январе 2019 года на станции открыты новые пассажирские платформы. Они расположены вплотную к МЦК. Пассажирам пригородных электропоездов стало удобнее пользоваться Московским центральным кольцом: дойти до станции «Нижегородская» можно за несколько минут. Кроме того, это снизило нагрузку на Курский вокзал», – отмечается в сообщении.

Электропоезда останавливаются на обновленной станции с 15 октября 2018 года.

«С января 2019 года остановка на станции «Карачарово» дополнительно включена в маршруты ряда экспрессов Горьковского направления. Общий пассажиропоток на остановочном пункте «Карачарово» с 15 октября 2018 года по 27 марта 2019 года составил порядка 1,3 миллиона человек. Это на 300 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов», – уточняется в материале.

В перспективе станция «Карачарово» войдет в состав крупнейшего транспортно-пересадочного узла «Рязанская», который объединит несколько видов транспорта – МЦК, пригородные поезда, метро, наземный городской транспорт.