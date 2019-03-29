РИАМО - 29 мар. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями социальной сети «ВКонтакте» ответил на вопрос о том, как воспринимать критику в соцсетях, сообщает Газета.ru.
Отвечая на просьбу ведущей прямой линии Яны Чуриковой поделиться своим лайфхаком противостояния хейтерам, премьер-министр отметил, что «к этому нужно привыкнуть».
Он уточнил, что в соцсетях любой человек может задать вопрос любому руководителю, причем совершенно в любой форме.
«Если ты не принимаешь этих правил в соцсети лучше не соваться», - подчеркнул Медведев.
В пятницу премьер-министр РФ в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» отвечает на вопросы пользователей.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии