РИАМО - 29 мар. Информация о том, что на проспекте Буденного в столице маршрутное такси сбило пешехода и скрылось, не соответствует действительности, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД.

Ранее СМИ сообщили о том, что в районе дома 24, корпус 1 на проспекте Буденного маршрутное такси наехало на пешехода, после чего водитель скрылся с места ДТП.

«Информация не соответствует действительности. По данному адресу вообще не было ДТП», – сказал собеседник агентства.