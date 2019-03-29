РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 мар. В подмосковном Королеве открыли выставку, приуроченную к 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Выставка посвящена трем первооткрывателям космоса: Сергею Павловичу Королеву, сделавшему возможными полеты в космос; Юрию Гагарину – первому космонавту планеты Земля; Алексею Леонову – первому космонавту, вышедшему в открытый космос.

«Открытие сегодняшней выставки, посвященной 85-летию нашего героя современности Юрия Гагарина, очень знаковое мероприятие, потому что мы должны помнить то наследие, ценить те достижения, которых смогли добиться наши соотечественники и предшественники», – сказал зампредседателя комитета Госдумы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор партпроекта «Единой России» «Локомотивы роста» Денис Кравченко.

Он также отметил, что в свое время космос, космонавтика и освоение космического пространства стали локомотивами развития СССР и России.

После торжественного открытия первую экскурсию по выставке для студентов провел директор Музея космонавтики, кандидат экономических наук Николай Качалов.