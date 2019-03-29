РИАМО - 29 мар. Завод немецкого концерна «КСБ» по производству насосов и насосного оборудования открыли на территории новой Москвы в индустриальном парке «Индиго», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.
«Современная Москва является лучшей площадкой в России для создания высокотехнологичного и экологически чистого промышленного производства. Наши конкурентные преимущества: огромный рынок сбыта, квалифицированные кадры и благоприятный деловой климат. Еще одним подтверждением этого стало строительство в Москве завода по производству промышленных насосов немецкого концерна «КСБ». Город получил 110 новых рабочих мест и еще одного крупного налогоплательщика в бюджет», – сказал Собянин.
Концерн «КСБ» имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.
Производимое концерном оборудование используется в инженерных системах зданий и сооружений, технологических процессах промышленных предприятий, на объектах водоснабжения и энергетики.
Инвестиции в строительство московского завода «КСБ» составили 750 миллионов рублей. Производственный комплекс площадью 4,9 тысячи квадратных метров включает сборочно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Завод в основном оборудован станками российского производства.
Планируемая выручка в первый год работы завода – более 2 миллиардов рублей, что позволит ООО «КСБ» стать одним из крупных налогоплательщиков среди московских промышленных предприятий.
Индустриальный парк «Индиго» площадью 94,4 гектара является частью градостроительного проекта «Москва А101» на территории новой Москвы. В настоящее время здесь разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 компаний-резидентов.
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