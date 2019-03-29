РИАМО - 29 мар. Завод немецкого концерна «КСБ» по произ­водству насосов и насосного оборудования открыли на территории новой Москвы в индустриальном парке «Индиго», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В торжественной церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

«Современная Москва является лучшей площадкой в России для создания высокотехнологичного и экологически чистого промышленного производства. Наши конкурентные преимущества: огромный рынок сбыта, квалифицированные кадры и благоприятный деловой климат. Еще одним подтверждением этого стало строительство в Москве завода по производству промышленных насосов немецкого концерна «КСБ». Город получил 110 новых рабочих мест и еще одного крупного налогоплательщика в бюджет», – сказал Собянин.

Концерн «КСБ» имеет представительства в других странах и является одним из крупнейших мировых производителей насосного оборудования, трубопроводной арматуры, приводных систем, приборов автоматического управления и контроля.

Производимое концерном оборудование исполь­зуется в инженерных системах зданий и сооружений, технологических процессах промышленных предп­риятий, на объектах водоснабжения и энергетики.

Инвестиции в строительство московского завода «КСБ» составили 750 миллионов рублей. Производственный комплекс площадью 4,9 тысячи квадратных метров включает сборочно-производственную площадку с испытательным стендом, логистический, сервисный и учебный центры, складские помещения и административно-офисное здание. Завод в основном оборудован станками российского производства.

Планируемая выручка в первый год работы завода – более 2 миллиардов рублей, что позволит ООО «КСБ» стать одним из крупных налого­плательщиков среди московских промышленных предприятий.

Индустриальный парк «Индиго» площадью 94,4 гектара является частью градостроительного проекта «Москва А101» на территории новой Москвы. В настоящее время здесь разместили свои производственные, офисные и складские объекты более 50 компаний-резидентов.